Ректор университета медицинских наук иранского Кума заразился коронавирусом

Ректор университета медицинских наук иранского Кума заразился коронавирусом
25 февраля 2020 - 16:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Ректор университета медицинских наук иранского города Кум (место паломничества мусульман-шиитов со всего мира) Мохаммад Реза Гадир в результате общения с зараженными новым типом коронавируса сам также заразился, пишет Region Monitor.

Он опубликовал видео, в котором сообщил, что справляется с болезнью.

Гадир выразил надежду, что иранское общество сможет бороться с коронавирусом совместными усилиями.

Ранее Гадир сообщил о выделении двух больниц для помещения в карантин людей с подозрением на коронавирус. Он также рассказал, что ситуация с вирусом в Куме находится под контролем, посоветовав не беспокоиться относительно его распространения.

Согласно официальным данным в Иране коронавирусом заражены 47 человек, 12 скончались. По словам одного из иранских депутатов, только в Куме около 250 зараженных, а число летальных исходов достигло 50.

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