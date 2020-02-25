Богатейшие люди в мире за день потеряли $139 млрд из-за коронавируса
25 февраля 2020 - 15:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов 24 февраля из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.
Это крупнейшие потери для людей из рейтинга Bloomberg с октября 2016 года, когда издание начало вести подобные наблюдения, пишет РИА Новости.
Так, генеральный директор группы компаний LVMH Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос лишились более 4.8 миллиарда долларов каждый. Владелец Zara Амансио Отрега потерял 4 миллиарда, а Марк Цукерберг — 3.48 миллиарда. Состояние остальных миллиардеров из первой десятки снизилось, минимум, на 2.3 миллиарда.
Американские фондовые индексы на закрытии торгов 24 февраля упали более чем на 3%. Инвесторы обеспокоены масштабами распространения коронавируса, так как вспышка заболевания и карантинные меры представляют риски для экономики Китая и всего мира.
Китай сообщил ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Было установлено, что возбудителем стал новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Самое значимое
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Последние новости
Главы МИД Армении и РФ обсудили в Женеве карабахское урегулирование Встреча глав МИД состоялась в Женеве «на полях» заседания Совета по правам человека ООН
Америабанк получил 2 награды IFC за вклад в развитие торгового финансирования Америабанк удостаивается награды «Лучший банк-эмитент Кавказа и Центральной Азии» уже во второй раз
Двух граждан Китая сняли с поезда Тбилиси-Батуми из-за подозрений на коронавирус Граждане Китая были перевезены в больницу
Власти Китая из-за коронавируса решили отучить население поедать диких животных Такие меры связаны с попытками пресечения распространения заболеваний, которые передаются через мясо