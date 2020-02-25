Богатейшие люди в мире за день потеряли $139 млрд из-за коронавируса

PanARMENIAN.Net - Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов 24 февраля из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.

Это крупнейшие потери для людей из рейтинга Bloomberg с октября 2016 года, когда издание начало вести подобные наблюдения, пишет РИА Новости.

Так, генеральный директор группы компаний LVMH Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос лишились более 4.8 миллиарда долларов каждый. Владелец Zara Амансио Отрега потерял 4 миллиарда, а Марк Цукерберг — 3.48 миллиарда. Состояние остальных миллиардеров из первой десятки снизилось, минимум, на 2.3 миллиарда.

Американские фондовые индексы на закрытии торгов 24 февраля упали более чем на 3%. Инвесторы обеспокоены масштабами распространения коронавируса, так как вспышка заболевания и карантинные меры представляют риски для экономики Китая и всего мира.

Китай сообщил ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Было установлено, что возбудителем стал новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.