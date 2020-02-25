Умер экс-президент Египта Мубарак

PanARMENIAN.Net - На 92-ом году жизни умер бывший президент Египта Хосни Мубарак. Он возглавлял страну почти 30 лет - с октября 1981 года и до революции в феврале 2011 года, когда был вынужден уйти в отставку.

Мубарак скончался в каирском военном госпитале. Он умер через несколько недель после операции, пишут «Ведомости» со ссылкой на AlJazeera.

Мубарак был четвертым президентом Египта. В 2011 году он был вынужден подать в отставку после волны протестов и восстаний, получивших позже название «Арабская весна».

Смерть Мубарака наступила всего через несколько дней после того, как два его сына - Алаа и Гамаль - были оправданы по уголовному делу, возбужденному в 2011 году. Их обвиняли в присвоении госсредств. Сыновья были приговорены к трем годам лишения свободы в 2015 году.

После отставки Мубарак почти сразу был взят под стражу. В 2012 году суд приговорил бывшего египетского лидера к пожизненному заключению за сговор с целью убийства 239 демонстрантов во время протестов «Арабской весны». Мубарака также обвиняли в коррупции, взяточничестве, незаконной продаже газа Израилю. Экс-президент не признал вину и подал апелляцию. Долгое судебное разбирательство закончилось прекращением уголовного преследования Мубарака. В 2017 году он был оправдан по всем пунктами и отпущен на свободу. Пока шел судебный процесс, состояние здоровья Мубарака существенно ухудшилось.