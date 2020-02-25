Главы МИД Армении и РФ обсудили в Женеве карабахское урегулирование

Главы МИД Армении и РФ обсудили в Женеве карабахское урегулирование
25 февраля 2020 - 18:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Министры иностранных дел Армении и РФ Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров обсудили проблематику нагорно-карабахского урегулирования. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Встреча глав МИД состоялась в Женеве «на полях» заседания Совета по правам человека ООН.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, обменялись мнениями по проблематике нагорно-карабахского урегулирования», - отмечается в сообщении.

В последний раз главы МИД двух стран встречались в ноябре 2019 года в ходе визита Лаврова в Армению.

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