Главы МИД Армении и РФ обсудили в Женеве карабахское урегулирование
25 февраля 2020 - 18:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Министры иностранных дел Армении и РФ Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров обсудили проблематику нагорно-карабахского урегулирования. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
Встреча глав МИД состоялась в Женеве «на полях» заседания Совета по правам человека ООН.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, обменялись мнениями по проблематике нагорно-карабахского урегулирования», - отмечается в сообщении.
В последний раз главы МИД двух стран встречались в ноябре 2019 года в ходе визита Лаврова в Армению.
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