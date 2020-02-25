Главы МИД Армении и РФ обсудили в Женеве карабахское урегулирование

PanARMENIAN.Net - Министры иностранных дел Армении и РФ Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров обсудили проблематику нагорно-карабахского урегулирования. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Встреча глав МИД состоялась в Женеве «на полях» заседания Совета по правам человека ООН.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, обменялись мнениями по проблематике нагорно-карабахского урегулирования», - отмечается в сообщении.

В последний раз главы МИД двух стран встречались в ноябре 2019 года в ходе визита Лаврова в Армению.