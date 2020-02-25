У замглавы Минздрава Ирана выявили коронавирус

PanARMENIAN.Net - Замглавы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заразился коронавирусом. Об этом сообщил советник министра здравоохранения страны Али Реза Вахабзаде, пишет РИА Новости.

«Тест на коронавирус доктора Харирчи - замглавы министерства здравоохранения, который находился на передовой борьбы с коронавирусом в последние дни, оказался положительным», - написал Вахабзаде в Twitter.

24 февраля прошла пресс-конференция с участием Харирчи и представителя правительства Ирана Али Рабии, в ходе которой следивший за ней по трансляции, замглавы минздрава Ирана несколько раз кашлял.

Ранее стало известно (http://www.panarmenian.net/rus/news/278280/), что ректор университета медицинских наук иранского города Кум (место паломничества мусульман-шиитов со всего мира) Мохаммад Реза Гадир в результате общения с зараженными новым типом коронавируса сам также заразился.

Согласно официальным данным в Иране коронавирусом заражены 95 человек, 15 скончались. По словам одного из иранских депутатов, только в Куме около 250 зараженных, а число летальных исходов достигло 50.