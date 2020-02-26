Серж Саргсян назвал «беззаконием и попытками преследования» дела против бывших чиновников

PanARMENIAN.Net - Экс-президент Армении Серж Саргсян считает «беззаконием и попытками преследования» дела, возбужденные против него и бывших армянских чиновников. Об этом говорится в сообщении, распространенном 25 февраля офисом третьего президента Армении.

25 февраля в суде общей юрисдикции Еревана начался судебный процесс по делу третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Перед зданием суда прошла акция в поддержку Сержа Саргсяна.

«Саргсян убежден, что в борьбе за справедливость победа не имеет альтернативы и творимые сегодня в Республике Армения многочисленные несправедливости, беззакония и попытки преследования политических противников обречены на неудачу», - отмечается в заявлении.

Офис третьего президента РА выразил благодарность «тысячам сторонников третьего президента РА Сержа Саргсяна за то, что они, несмотря на неблагоприятные погодные условия, присутствовали на начавшемся сегодня суде по сфабрикованному обвинению, предъявленному Сержу Саргсяну, и своим присутствием поддержали, публично выразили солидарность государственному, политическому деятелю, Герою Арцаха, который подвергается, по сути, политическому преследованию».

Саргсяна обвиняют в превышении должностных полномочий и хищении бюджетных средств. По версии следствия, фигуранты дела (помимо Саргсяна, по нему проходят еще четыре человека) растратили около $1 млн на госзакупках дизеля. Сам политик свою вину не признает и считает, что дело против него сфабриковано.