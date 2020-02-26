Эрдоган: Для Турции самой большой мечтой является урегулирование карабахского конфликта

Эрдоган: Для Турции самой большой мечтой является урегулирование карабахского конфликта
26 февраля 2020 - 16:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для Анкары самой большой мечтой является урегулирование нагорно-карабахского конфликта «в рамках территориальной целостности Азербайджана». Такое заявление он сделал в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

По словам Эрдогана, карабахский конфликт является также проблемой Турции.

«Для нас карабахский конфликт такая же проблема, как и для Азербайджана. Мы и дальше будем оказывать поддержку Азербайджану в этом вопросе. К сожалению, деятельность Минской группы ОБСЕ за 25 лет не дала никаких результатов», - отметил Эрдоган.

Эрдоган и Алиев провели в Баку восьмое заседание Совета сотрудничества Турция-Азербайджан.

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