Трамп на год продлил санкции против России по Украине
26 февраля 2020 - 12:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Администрация президента США Дональда Трампа направила в конгресс уведомление о продлении на год санкций против России, которые были введены в 2014 году для защиты территориальной целостности Украины. Теперь они действуют до 6 марта 2021 года.
«Национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 6 марта 2014 года, и меры, принятые в этот день, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года, 19 декабря 2014 года и 20 сентября 2018 года, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией, должны продолжать действовать после 6 марта 2020 года», – говорится в документе за подписью Дональда Трампа, пишут «Ведомости».
«Действия и политика правительства РФ, включая предполагаемую аннексию Крыма и применение силы на Украине, по-прежнему представляют экстраординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», – отмечается в нем.
Санкции против России пролонгируются ежегодно, в случае их отмены президент США за 90 дней до окончания срока действия этих мер должен уведомить конгресс США о своем решении. Действие ограничительных и запретительных мер касается ряда официальных должностных лиц России, компаний, крупных предпринимателей, а также представителей властей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Самое значимое
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Последние новости
Серж Саргсян назвал «беззаконием и попытками преследования» дела против бывших чиновников Саргсян убежден, что в борьбе за справедливость победа не имеет альтернативы
Резиденция посла Армении в Израиле теперь будет в Тель-Авиве Ранее посол находился в Ереване
Главы МИД Армении и РФ обсудили в Женеве карабахское урегулирование Встреча глав МИД состоялась в Женеве «на полях» заседания Совета по правам человека ООН
Богатейшие люди в мире за день потеряли $139 млрд из-за коронавируса Владелец Zara Амансио Отрега потерял 4 миллиарда, а Марк Цукерберг — 3.48 миллиарда