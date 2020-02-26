Трамп на год продлил санкции против России по Украине

Трамп на год продлил санкции против России по Украине
26 февраля 2020 - 12:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Администрация президента США Дональда Трампа направила в конгресс уведомление о продлении на год санкций против России, которые были введены в 2014 году для защиты территориальной целостности Украины. Теперь они действуют до 6 марта 2021 года.

«Национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 6 марта 2014 года, и меры, принятые в этот день, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года, 19 декабря 2014 года и 20 сентября 2018 года, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией, должны продолжать действовать после 6 марта 2020 года», – говорится в документе за подписью Дональда Трампа, пишут «Ведомости».

«Действия и политика правительства РФ, включая предполагаемую аннексию Крыма и применение силы на Украине, по-прежнему представляют экстраординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», – отмечается в нем.

Санкции против России пролонгируются ежегодно, в случае их отмены президент США за 90 дней до окончания срока действия этих мер должен уведомить конгресс США о своем решении. Действие ограничительных и запретительных мер касается ряда официальных должностных лиц России, компаний, крупных предпринимателей, а также представителей властей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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