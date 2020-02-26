Пашинян: «Отрежу себе руки», но не допущу фальсификации референдума

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян обещает не допустить фальсификаций на референдуме по изменениям в конституцию 5 апреля. Об этом Пашинян заявил на мероприятии правящей партии «Гражданский договор» по сбору средств на пиар-кампанию референдума.

«Эта политическая команда отрежет собственные руки, но не допустит ни одной фальсификации на выборах. Я лично отрежу свои обе руки, но не позволю фальсификации выборов, в противном случае это будет означать, что мы сотрём всю нашу жизнь, все ценности, на которых мы стоим», - сказал он.

«На данный момент действующий Конституционный суд Республики Армения не имеет ничего общего с народом Армении, не имеет какой-либо власти со стороны народа Армении и пользуется полным недоверием армянского народа», - заявил Пашинян.

Штаб кампании «Да» проведет активную кампанию под руководством премьер-министра, организовав митинги во всех городах Армении. Активная кампания начнется с марта. В результате мероприятия по сбору средств на агитацию было собрано 205.5 млн драмов (около $430 тыс).

Конституционный референдум в Армении назначен на 5 апреля. Поправка предлагает прекратить полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и шести других членов, избранных до 9 апреля 2018 года. Референдум не коснется только судей КС Армана Диланяна и Ваге Григоряна, выбранных после смены власти в стране. Оппозиция из числа представителей прежних властей республики считает референдум попыткой узурпации судебной власти. Сами власти настаивают на нелегитимности Товмасяна и необходимости избрания нового главы КС.