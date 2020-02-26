В Армении запретили посещения военных частей и отпуск военнослужащих из-за риска коронавируса
26 февраля 2020 - 16:11 AMT
PanARMENIAN.Net - В связи с заболеваниями коронавирусом в регионе, в частности, в Иране, с 25 февраля во всех военных частях Армении запрещены посещения родителями и родными военнослужащих, а также все виды отпусков и увольнительных солдат срочной службы, в том числе, в целях восстановления (лечения). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.
Ограничение не распространяется на военнослужащих, проходящих воинскую службу по программе «Это я».
Отмечается, что цель запрета – предотвращение проникновения коронавируса в военные части, максимальная защита военнослужащих от заражения, а также правильная организация противоэпидемических действий в случае необходимости.
Минобороны призывает родственников всех военнослужащих воздерживаться от посещений воинских частей, проявлять сознательный подход к предпринимаемым мерам, поскольку они исходят именно из интересов военнослужащих
Ранее в Армении было принято решение о временном закрытии границы с Ираном. Так, решено на две недели прекратить сухопутное сообщение с Исламской Республикой Иран и ввести неполные ограничения в отношении авиационного сообщения. Грузоперевозки с ИРИ будут осуществляться без ограничений с применением режима особого контроля в отношении водителей. Никаких ограничений для возвращения на родину граждан Армении и Ирана применяться не будет.
Согласно последним данным, на территории Армении нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.
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