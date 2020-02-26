Коронавирус возможно добрался до Южной Америки

PanARMENIAN.Net - В Бразилии зафиксировали первый предполагаемый случай заражения короновирусом. По сообщению министерства здравоохранения страны, цитируемом Deutsche Welle, 61-летний мужчина с подозрением заражения вернулся в Сан-Паулу из Италии. Сейчас мужчина находится в изоляции. Медики готовятся сделать повторный тест для подтверждения диагноза.

В связи с возможностью распространения вируса Бразилия ввела дополнительный контроль на симптомы заражения короновирусом для тех, кто прибыл из Италии, Франции и Германии. Ранее стало известно, что Италия стала точной, откуда вирус распространяется на другие европейские страны.

В самой Италии зафиксировано 325 случаев, из которых 11 - с летальным исходом. Вирус оттуда распространился на Швейцарию, Францию и Германию через людей, контактировавших с зараженными.

На сегодняшний день странами, где короновирус распространяется наиболее быстрыми темпами, остаются Китай, Южная Корея и Италия.

По данным ВОЗ на 26 февраля, за пределами Китая около трех тысяч инфицированных, из которых около 1100 – в Южной Корее, и почти 700 – на круизном лайнере Diamond Princess. По последним данным, всего короновирусом зараженo около 81 тысячи человек, умерло 2765.