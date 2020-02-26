Вице-премьер Армении надеется на увеличение помощи ЕС в 2020 году

PanARMENIAN.Net - Вице-премьер Армении, председатель Межведомственной комиссии по координации выполнения Соглашения Армения-ЕС Мгер Григорян выразил надежду, что в 2020 году ЕС окажет РА помощь в большем объеме, чем в 2019 году.

В ходе слушаний в Национальном собрании РА на тему процесса реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, инициированных постоянной парламентской Комиссией по вопросам европейской интеграции, Григорян отметил, что позитивное развитие отношений между ЕС и Арменией подтверждается увеличением объемов помощи, предоставляемой в двустороннем формате, пишет Aysor.am.

Он, отметил, что объем помощи, предусмотренный планом действий в 2019 году, в сравнении с предыдущими годами увеличился и составил 65 млн евро.

«Сферы поддержки на 2020 год уже предусмотрены и уточнены. Надеюсь, объем поддержки будет больше, чем в 2019 году», - сказал Григорян.

Он добавил, что по программе на 2020 год предусмотрена поддержка стратегической реформы в сферах юстиции и полиции, которые включены в список приоритетов.

В 2019 году предусматривалось, что ЕС предоставит Армении помощь в размере 40 млн евро, однако Евросоюз выделил дополнительные 25 млн евро.