Вице-премьер Армении надеется на увеличение помощи ЕС в 2020 году
26 февраля 2020 - 16:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Вице-премьер Армении, председатель Межведомственной комиссии по координации выполнения Соглашения Армения-ЕС Мгер Григорян выразил надежду, что в 2020 году ЕС окажет РА помощь в большем объеме, чем в 2019 году.
В ходе слушаний в Национальном собрании РА на тему процесса реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, инициированных постоянной парламентской Комиссией по вопросам европейской интеграции, Григорян отметил, что позитивное развитие отношений между ЕС и Арменией подтверждается увеличением объемов помощи, предоставляемой в двустороннем формате, пишет Aysor.am.
Он, отметил, что объем помощи, предусмотренный планом действий в 2019 году, в сравнении с предыдущими годами увеличился и составил 65 млн евро.
«Сферы поддержки на 2020 год уже предусмотрены и уточнены. Надеюсь, объем поддержки будет больше, чем в 2019 году», - сказал Григорян.
Он добавил, что по программе на 2020 год предусмотрена поддержка стратегической реформы в сферах юстиции и полиции, которые включены в список приоритетов.
В 2019 году предусматривалось, что ЕС предоставит Армении помощь в размере 40 млн евро, однако Евросоюз выделил дополнительные 25 млн евро.
Самое значимое
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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