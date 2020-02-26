Конституционный суд Германии разрешил эвтаназию
26 февраля 2020 - 16:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Запрет на эвтаназию на коммерческой основе противоречит Основному закону Германии. Такое решение Федеральный конституционный суд страны вынес 26 февраля. Судьи в Карлсруэ увидели в этом нарушение прав тяжелобольных людей и докторов.
Право на смерть по собственному усмотрению относится к личным правам человека, решили судьи. Оно включает свободу совершить самоубийство или прибегнуть к помощи третьей стороны для добровольного ухода из жизни, отметил председатель высшей судебной инстанции ФРГ Андреас Фоскуле, пишет Deutsche Welle.
При этом судебный вердикт не означает, что законодателям запрещено регулировать деятельность организаций, содействующих эвтаназии.
В ноябре 2015 года германский бундестаг объявил вне закона организации, содействующие на коммерческой основе эвтаназии в ФРГ. При этом понятие «коммерческий» охватывало не только «материальную заинтересованность» при предоставлении возможности эвтаназии, но и неоднократное безвозмездное содействие уходу из жизни неизлечимо больных людей. Нарушение запрета грозило лишением свободы на срок до 3 лет.
Это решение стало объектом жесткой критики со стороны тяжелобольных, ряда врачей и профильных организаций. Теперь Федеральный конституционный суд встал на их сторону.
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