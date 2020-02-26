Число больных коронавирусом в Иране достигло 139 человек

Число больных коронавирусом в Иране достигло 139 человек
26 февраля 2020 - 17:32 AMT

PanARMENIAN.Net - По последним данным, число заразившихся в Иране коронавирусом достигло 139 человек, из которых 19 скончались. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны Киануша Джаханпура.

«Со вчерашнего дня к полудню сегодняшнего подтверждены 44 новых случая заражения коронавирусом, с учетом этих 44 случаев число заражений достигает к сегодняшнему дню 139», - заявил он 26 февраля.

Есть опасения, что Иран является источником стремительного распространения инфекции в соседние страны - Афганистан, Бахрейн, Ирак, Кувейт и Оман. Всеми этими странами введены ограничения на сообщение с Исламской республикой.

Армения также ограничила сухопутное и воздушное сообщение между странами. Граждане обеих стран смогут вернуться на родину, движение грузовиков через границу разрешено только в сопровождении полиции.

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