В результате погромoв в мусульманских районах в Индии погибли 18 человек

PanARMENIAN.Net - В ходе массовых беспорядков и стычек в мусульманских районах национального столичного округа Индии Дели пострадали десятки людей, 18 человек погибли.

Как сообщает BBC, индуисты и мусульмане обвиняют друг друга в бесконечных нападениях, которые продолжаются уже трое суток. Мусульмане жалуются на то, что над ними издеваются, бьют и калечат, заставляя, при этом, выкрикивать индуистские религиозные лозунги.

По последним данным в результате жестоких погромов пострадали более 189 человек. Несколько мечетей пострадали от вандализма.

Причина вспыхнувших межрелигиозных конфликтов – законопроект, согласно которому иммигрантам из соседних стран будут выдавать гражданство по религиозному признаку. Индийские паспорта получат представители религиозных меньшинств, но не мусульмане.

Против данного законопроекта массово протестуют не только мусульмане, но и сторонники прописанного в конституции Индии религиозного равенства.