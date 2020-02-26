Ученые переименовали птерозавров в драконов из «Игры престолов»

Ученые переименовали птерозавров в драконов из «Игры престолов»
26 февраля 2020 - 19:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский писатель-фантаст Джордж Р.Р. Мартин - автор цикла «Песнь льда и пламени», по мотивам которого снят популярный сериал «Игра престолов», - отмечает важное событие: ученые палеонтологи назвали новый род птерозавров в честь драконов Дома Таргариен, согласившись с писателем, что у драконов должно быть две, а не четыре ноги.

Окаменелые кости птерозавра вида Targaryendraco wiedenrothi, жившего 130 миллионов лет назад, были обнаружены палеонтологом-любителем Куртом Виденротом в 1984 году в северной Германии. В 1990 году немецкий палеонтолог Руперт Вильд описал находку как новый вид орнитохейруса, но теперь птерозавр причислен к новому роду Targaryendraco, включающему единственный вид - Targaryendraco wiedenrothi, пишет The Guardian.

В ноябре 2019 года Родриго Пегас, Борха Холгадо и Мария Эдуарда Сантос-де-Кастро Леаль назвали и описали род Targaryendraco. Как и у литературных драконов, у найденного образца птерозавра темные кости.

Пегас и его коллеги указали единственную характерную черту, по которой диагностируется вид: симфиз нижней челюсти имеет по средней линии спереди зубоподобный отросток, образованный слиянием боковых выступов окклюзионного желобка на верхней поверхности сустава нижнечелюстных костей.

Мартин назвал решение назвать род в честь королевской династии из своих книг «крутым».

«Я в восторге, само собой разумеется. Особенно благодаря добрым словам первооткрывателя, палеонтолога Родриго Пегаса, который согласен со мной, что у драконов две ноги, а не четыре», - сказал писатель.

После завершения «Игры престолов» канал HBO начал работу сразу над четырьмя другими проектами по вселенной Мартина.

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