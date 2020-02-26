Мария Шарапова завершает карьеру

PanARMENIAN.Net - Российская теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Об этом она написала в своей колонке в журнале Vogue.

«Оглядываясь назад, я осознаю, что теннис был моей горой. Мой путь к ней временами был прямым и окольным, но с вершины открывался великолепный вид. После 28 лет (в теннисе) и пяти побед на турнирах «Большого шлема» я готова взобраться на другую гору», - говорится в колонке Шараповой, пишет «Дождь».

Теннисистке 32 года. В июне 2016 года ее дисквалифицировали на два года из-за приема мельдония - препарата, запрещенного антидопинговыми правилами. После дисквалификации Шарапова вернулась в спорт.