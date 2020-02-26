ФСБ задержала подростков, готовящих вооруженное нападение на школу в Саратове

PanARMENIAN.Net - Федеральная служба безопасности России пресекла вооруженное нападение на одну из саратовских школ. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Организаторами пресеченного нападения являются два гражданина РФ 2005 года рождения, состоявшие в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида», - сообщили в ЦОС.

В спецслужбе также сообщили, что молодые люди были задержаны в одном из заброшенных бомбоубежищ. Как выяснилось, подростки планировали самодельные зажигательные смеси, рецепты которых нашли в Интернете.

Следственным управлением СК РФ по Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту по предварительного сговора по убийству двух и более лиц.

По признанию одно из задержанных подростков, он планировал убить почти 40 человек из личной мести. Он также добавил, что был заинтересовался в массовых убийствах в школах примерно год назад, а свое нападение они с другом тщательно и долго организовывали и планировали.

Самым громким массовым убийством в учебном заведении в новейшей истории Европы и России является инцидент в Керченском политехническом колледже, который произошел 17 октября 2018 года. В преступлении подозревался 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. По версии следствия, он заложил взрывное устройство в здании учебного заведения и открыл стрельбу по учащимся и работникам, после чего застрелился В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек из числа учащихся и персонала учебного заведения, включая предполагаемого нападавшего; пострадали 67 человек.