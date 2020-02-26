Агрегаторы такси увеличили загрязнения воздуха в городах на 70%
26 февраля 2020 - 18:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Использование агрегаторов такси и замена ими других способов передвижения на 69% повысили уровень загрязнения воздуха в городах.
Как пишет The Verge со ссылкой на группу исследователей, для сокращения ущерба экологии Uber и прочим приложениям рекомендуют перейти на электромобили и поощрять клиентов делиться поездками.
Подсчеты Союза заинтересованных ученых показали, что жители стали намного реже пользоваться общественным транспортом и передвигаться на велосипедах и ходить пешком из-за приложений для поездок. Это постепенно привело к росту выбросов парниковых газов на 69%, так как автомобили работают на бензине.
Отмечается, что даже рекомендованные меры в одиночку не исправят ситуацию. Чтобы действительно бороться с пробками и загрязнением воздуха, агрегаторы должны также способствовать широкому использованию общественного транспорта, велосипедов и пешего передвижения по городу, считают авторы исследования.
В 4-ом квартале 2019 года пользователи Uber – самого популярного в мире приложения для поездок, совершили 1.9 млрд поездок против 1.5 млрд за аналогичный период 2018 года.
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