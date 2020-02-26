В МОК допустили отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса

PanARMENIAN.Net - Летние Олимпийские игры, которые должны пройти в этом году в столице Японии Токио, возможно будут отменены или же перенесены из-за стремительного распространения коронавируса нового типа COVID-2019.

Как сообщает Business Insider, об этом заявил член Международного олимпийского комитета (МОК), экс-глава WADA Ричард Паунд.

Решение по вопросу будет принято лишь в мае месяце 2020 года – до начала завершающих этапов подготовки к Олимпийским играм. Как отмечает Паунд, отмена Игр – более приемлемое решение в данном случае, чем их перенос в другую страну.

Последние данные свидетельствуют о том, что число зараженных коронавирусом в мире достигло почти 81 тысячи человек, около 32 тысячи из них вылечились.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Китае (78064), Южной Корее (1,261), Италии (более 320), Японии (порядка 160) и Иране (96).