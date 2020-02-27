В Китае число жертв коронавируса достигло почти 2800
27 февраля 2020 - 10:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Число умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом типа COVID-2019, на территории материкового Китая достигло 2774. Всего, по данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, в стране зафиксировано 78,497 подтвержденных случаев заболевания инфекцией, при этом 32,495 человек удалось вылечиться.
В провинции Хубэй, где в конце 2019 года была зафиксирована вспышка коронавируса, число подтвержденных случаев заболевания превышает 65.5 тыс (в столице провинции городе Ухань — 47.8 тыс). За минувшие сутки в Хубэе зарегистрировали 409 новых случаев заражения, 2288 человек выздоровели, еще 26 новых заболевших скончались, в том числе 19 — в Ухане, пишет РБК.
В общей сложности 133 подтвержденных случая болезни были зарегистрированы за пределами материкового Китая: в Гонконге (двое умерли), Макао и на Тайване — 91, 10 и 32 соответственно. С учетом новых случаев заражения число инфицированных в более чем 30 странах по всему миру, по оценке издания SCMP, составляет 82,027, умерли 2800 человек.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), признавшая вспышку инфекции международной чрезвычайной ситуацией, сообщила, что положение в данный момент «стабилизируется», однако предупредила, что еще слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, достиг ли вирус пика.
Самое значимое
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Последние новости
Дель Пьеро не смог получить визу РФ в Италии: Пришлось лететь в Ереван Экс-игрок «Ювентуса» не смог попасть в два генконсульства России в Италии, которые расположены в Милане и Генуе
МИД Армении призывает не ездить в Иран, Китай, Японию, Южную Корею и Италию Во внешнеполитическом ведомстве призывают находящихся в этих странах граждан Армении следить за информацией Минздрава РА
Мартиросян - о стендапе: Это ты, твой юмор в чистом виде По его словам, переход в стендап можно назвать «и кризисом среднего возраста, и кризисом творческого человека, и кризисом юмориста»
Рестораны Москвы должны будут усилить меры безопасности из-за коронавируса Персонал должен носить маски, дезинфицировать посуду, в залах должны быть установлены бактерицидные лампы