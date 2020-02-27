В Китае число жертв коронавируса достигло почти 2800

В Китае число жертв коронавируса достигло почти 2800
27 февраля 2020 - 10:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Число умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом типа COVID-2019, на территории материкового Китая достигло 2774. Всего, по данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, в стране зафиксировано 78,497 подтвержденных случаев заболевания инфекцией, при этом 32,495 человек удалось вылечиться.

В провинции Хубэй, где в конце 2019 года была зафиксирована вспышка коронавируса, число подтвержденных случаев заболевания превышает 65.5 тыс (в столице провинции городе Ухань — 47.8 тыс). За минувшие сутки в Хубэе зарегистрировали 409 новых случаев заражения, 2288 человек выздоровели, еще 26 новых заболевших скончались, в том числе 19 — в Ухане, пишет РБК.

В общей сложности 133 подтвержденных случая болезни были зарегистрированы за пределами материкового Китая: в Гонконге (двое умерли), Макао и на Тайване — 91, 10 и 32 соответственно. С учетом новых случаев заражения число инфицированных в более чем 30 странах по всему миру, по оценке издания SCMP, составляет 82,027, умерли 2800 человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), признавшая вспышку инфекции международной чрезвычайной ситуацией, сообщила, что положение в данный момент «стабилизируется», однако предупредила, что еще слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, достиг ли вирус пика.

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