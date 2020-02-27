Грузия на 14 дней закрывает границу с Азербайджаном

PanARMENIAN.Net - Грузия на две недели закрывает границу с Азербайджаном. Об этом сообщила на брифинге вечером 26 февраля министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

Такое решение было принято после того, как гражданин Грузии, посетивший Иран, заразился коронавирусом: он вернулся в Грузию через Азербайджан, пишет Turan.

«У нас нет паники, так как мы принимаем все меры, чтобы в Грузии не было эпидемии», — подчеркнула Тикарадзе.

В Грузии 26 февраля был подтвержден первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-2019. Инфицированный - 50-летний гражданин Грузии, который прибыл в Грузию из Ирана через Азербайджан. Мужчина приехал из Азербайджана на маршрутном такси. Он сразу же был доставлен в инфекционную больницу Тбилиси.