Грузия на 14 дней закрывает границу с Азербайджаном
27 февраля 2020 - 12:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Грузия на две недели закрывает границу с Азербайджаном. Об этом сообщила на брифинге вечером 26 февраля министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.
Такое решение было принято после того, как гражданин Грузии, посетивший Иран, заразился коронавирусом: он вернулся в Грузию через Азербайджан, пишет Turan.
«У нас нет паники, так как мы принимаем все меры, чтобы в Грузии не было эпидемии», — подчеркнула Тикарадзе.
В Грузии 26 февраля был подтвержден первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-2019. Инфицированный - 50-летний гражданин Грузии, который прибыл в Грузию из Ирана через Азербайджан. Мужчина приехал из Азербайджана на маршрутном такси. Он сразу же был доставлен в инфекционную больницу Тбилиси.
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