Самолет SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево из-за вибрации двигателя

Самолет SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево из-за вибрации двигателя
27 февраля 2020 - 12:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Пермь 26 февраля, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за проблем с правым двигателем. На 30-й минуте полета была обнаружена вибрация в правом двигателе, сообщили в экстренных службах.

«SSJ-100 совершил посадку в штатном режиме», - сказал источник, пишет ТАСС.

«Самолет, выполнявший рейс SU1204 Шереметьево - Пермь, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам»,- сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

На борту самолета находились 78 пассажиров, пострадавших нет. Для доставки пассажиров в Пермь авиакомпания приготовила резервный борт.

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