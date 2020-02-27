Самолет SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево из-за вибрации двигателя
27 февраля 2020 - 12:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Пермь 26 февраля, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за проблем с правым двигателем. На 30-й минуте полета была обнаружена вибрация в правом двигателе, сообщили в экстренных службах.
«SSJ-100 совершил посадку в штатном режиме», - сказал источник, пишет ТАСС.
«Самолет, выполнявший рейс SU1204 Шереметьево - Пермь, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам»,- сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».
На борту самолета находились 78 пассажиров, пострадавших нет. Для доставки пассажиров в Пермь авиакомпания приготовила резервный борт.
Самое значимое
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Последние новости
Дель Пьеро не смог получить визу РФ в Италии: Пришлось лететь в Ереван Экс-игрок «Ювентуса» не смог попасть в два генконсульства России в Италии, которые расположены в Милане и Генуе
МИД Армении призывает не ездить в Иран, Китай, Японию, Южную Корею и Италию Во внешнеполитическом ведомстве призывают находящихся в этих странах граждан Армении следить за информацией Минздрава РА
Мартиросян - о стендапе: Это ты, твой юмор в чистом виде По его словам, переход в стендап можно назвать «и кризисом среднего возраста, и кризисом творческого человека, и кризисом юмориста»
Рестораны Москвы должны будут усилить меры безопасности из-за коронавируса Персонал должен носить маски, дезинфицировать посуду, в залах должны быть установлены бактерицидные лампы