Рестораны Москвы должны будут усилить меры безопасности из-за коронавируса

PanARMENIAN.Net - В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, Управление Роспотребнадзора по Москве выпустило предписание усилить дезинфицирующий режим в объектах столичного общепита. Документ, подписанный главным санитарным врачом по Москве Еленой Андреевой, был распространен среди рестораторов, пишут «Ведомости».

В документе говорится, в частности, что персонал, работающий с посетителями должен менять одноразовые защитные маски не реже чем раз в 3 часа, сотрудники должны пользоваться кожными антисептиками. Обеденные залы следует дезинфицировать утром и вечером, а дверные ручки и кассовые аппараты – каждый час. В помещениях массового скопления людей надо использовать ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа (рециркуляторы). Посуду нужно дезинфицировать полтора часа при температуре не ниже 65 градусов.

О выполнении этих предписаний рестораны должны будут отчитываться каждую неделю перед Роспотребнадзором. Служба оставляет за собой контроль за выполнением этого предписания.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. Кроме Китая случаи заболевания зарегистрированы в 32 странах. По оценке SCMP, общее количество заболевших по всему миру превысило 80,000 человек, из них умерло 2800 человек.