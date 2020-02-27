Рестораны Москвы должны будут усилить меры безопасности из-за коронавируса

Рестораны Москвы должны будут усилить меры безопасности из-за коронавируса
27 февраля 2020 - 12:40 AMT

PanARMENIAN.Net - В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, Управление Роспотребнадзора по Москве выпустило предписание усилить дезинфицирующий режим в объектах столичного общепита. Документ, подписанный главным санитарным врачом по Москве Еленой Андреевой, был распространен среди рестораторов, пишут «Ведомости».

В документе говорится, в частности, что персонал, работающий с посетителями должен менять одноразовые защитные маски не реже чем раз в 3 часа, сотрудники должны пользоваться кожными антисептиками. Обеденные залы следует дезинфицировать утром и вечером, а дверные ручки и кассовые аппараты – каждый час. В помещениях массового скопления людей надо использовать ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа (рециркуляторы). Посуду нужно дезинфицировать полтора часа при температуре не ниже 65 градусов.

О выполнении этих предписаний рестораны должны будут отчитываться каждую неделю перед Роспотребнадзором. Служба оставляет за собой контроль за выполнением этого предписания.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. Кроме Китая случаи заболевания зарегистрированы в 32 странах. По оценке SCMP, общее количество заболевших по всему миру превысило 80,000 человек, из них умерло 2800 человек.

 Самое значимое
В РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусомВ РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусом
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Новый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмониюНовый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмонию
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Мировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогуМировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогу
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Меган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажейМеган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажей
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Экс-премьер Грузии вышел из тюрьмы: Он обещает смену власти в стране
В Китае число новых заражений коронавирусом за сутки упало вчетверо
В Иране зафиксированы еще 3 случая заражения коронавирусом
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Дель Пьеро не смог получить визу РФ в Италии: Пришлось лететь в Ереван Экс-игрок «Ювентуса» не смог попасть в два генконсульства России в Италии, которые расположены в Милане и Генуе
МИД Армении призывает не ездить в Иран, Китай, Японию, Южную Корею и Италию Во внешнеполитическом ведомстве призывают находящихся в этих странах граждан Армении следить за информацией Минздрава РА
Мартиросян - о стендапе: Это ты, твой юмор в чистом виде По его словам, переход в стендап можно назвать «и кризисом среднего возраста, и кризисом творческого человека, и кризисом юмориста»
Самолет SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево из-за вибрации двигателя На борту самолета находились 78 пассажиров, пострадавших нет