В Грузии 4 граждан Азербайджана госпитализировали с подозрением на коронавирус
27 февраля 2020 - 12:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Четверо граждан Азербайджана с подозрением на коронавирус госпитализированы в больнице в Тбилиси. Об этом сообщила министр по делам вынужденных переселенцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.
Согласно информации, в ночь на 27 февраля в Тбилисскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус были госпитализированы еще 10 человек, пишет Haqqin.az.
Министр отметила, что пятеро из госпитализированных вернулись из Италии, один из них является гражданином Италии, другие – гражданами Грузии. Еще один гражданин Грузии и четверо граждан Азербайджана вернулись из Ирана.
В Грузии 26 февраля был подтвержден первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-2019. Инфицированный - 50-летний гражданин Грузии, который прибыл в Грузию из Ирана через Азербайджан. Мужчина приехал из Азербайджана на маршрутном такси. Он сразу же был доставлен в инфекционную больницу Тбилиси.
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