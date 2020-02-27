Мартиросян - о стендапе: Это ты, твой юмор в чистом виде
27 февраля 2020 - 14:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный юморист и шоумен армянского происхождения Гарик Мартиросян в интервью российскому изданию GQ рассказал о своей деятельности и новой стендап-программе.
По его словам, переход в стендап можно назвать «и кризисом среднего возраста, и кризисом творческого человека, и кризисом юмориста, и кризисом человека, который оказался вдруг не в том времени и не в том месте творческого пути». Как отметил шоумен, стендап - «это ты, твой юмор в чистом виде».
«Стендап и сольные концерты не подразумевают того объема работы и того количества людей, которым ты должен управлять, руководить, настраивать для того, чтобы просто выйти на сцену и выступить. Ведь Comedy Club или «Прожекторперисхилтон» – это гигантская творческая машина, в которой ты – один маленький винтик. Стендап – это ты, твой юмор в чистом виде. Никаких декораций, лазерного шоу, подтанцовки, видеоэффектов, специальной подготовки, которая готовится месяцами в других программах. Нет коллективов, которые должны мозаично выступать один за другим, где одно выступление зависит от другого. Ты один и все. Ты со временем приходишь к тому, что стендап – просто очень удобная форма для существования», - отметил Мартиросян.
По его словам, заниматься юмором ради денег глупо.
«Если ты занимаешься этим ради денег, у тебя в жизни ничего никогда не получится. Если ты будешь выступать хорошо, шутить смешно – люди тебя полюбят, а деньги к тебе прилетят сами. В обратную сторону эта формула не действует», - отметил юморист.
Он заявил, что больше всего денег тратит на путешествия.
«На книги я не трачу таких денег, а хотел бы. Я начал собирать библиотеку – тут грянул интернет. Выяснилось, что я все читаю в интернете, библиотека никому не нужна. Я купил огромный красивый книжный шкаф из черного дерева, в нем где-то сбоку наверху лежат шесть наивных книг: Бунин, Куприн, Пушкин. А по моей задумке должно было быть дальше – Булгаков, Набоков. Еще четыре англоязычные книги для дочки, она учит английский язык... А вот на путешествия трачу много денег, потому что у меня в семье такая традиция: мы как поедем путешествовать, так на полтора-два месяца», - рассказал Мартиросян.
Отвечая на вопрос, какой диагноз бы он поставил современному обществу, учитывая, что он по специальности невропатолог-психотерапевт, Мартиросян заявил, что диагноз такой: очень быстро меняющиеся ориентиры.
«Раньше между 20- и 30-летними была какая-то разница, как между поколениями, между 20- и 25-летними была меньше разница. Сейчас разница между 20- и 21-летними такая, что я думаю, эти люди не понимают друг друга, о чем они говорят вообще. Все очень быстро меняется. Все очень быстро происходит, благодаря интернету в том числе. Диагноз утешительный, потому что я не из тех людей, которые считают поколения, которые идут за мной, какими-то сумасшедшими, ненормальными, плохими, отвратительными. Наоборот, я думаю, они будут лучше, чем мы, в любом случае, потому что у них возможностей больше и свободы больше. Диагноз: очень быстро меняющаяся реальность при наличии огромнейшей массы неопытных, но очень креативных людей», - заявил Мартиросян.
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