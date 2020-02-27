МИД Армении призывает не ездить в Иран, Китай, Японию, Южную Корею и Италию
27 февраля 2020 - 14:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Учитывая ситуацию с распространением коронавируса, МИД Армении призывает граждан республики воздержаться от поездок в Иран, Китай, Японию, Южную Корею и Италию (в частности, в северные районы), за исключением острой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Во внешнеполитическом ведомстве призывают находящихся в этих странах граждан Армении следить за информацией Минздрава РА и соответствующих властей данных стран.
Ранее в Армении было принято решение о временном закрытии границы с Ираном. Так, решено на две недели прекратить сухопутное сообщение с Исламской Республикой Иран и ввести неполные ограничения в отношении авиационного сообщения. Грузоперевозки с ИРИ будут осуществляться без ограничений с применением режима особого контроля в отношении водителей. Никаких ограничений для возвращения на родину граждан Армении и Ирана применяться не будет.
Согласно последним данным, на территории Армении нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.
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Соответствующее решение подписал премьер-министр РА Никол Пашинян
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