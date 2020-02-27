Пашинян: Бедность в Армении - на исторически низком уровне
27 февраля 2020 - 16:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об исторически низком уровне бедности в стране. Соответствующее заявление он сделал на заседании правительства Армении 27 февраля.
По словам премьера, согласно последним статистическим данным за 2019 год, в Армении удалось снизить уровень бедности на 2.2% и довести его до 23.5%.
«Уровень крайней бедности за тот же период снизился с 1.2% до 1%. Фактически, Армения имеет исторически самый низкий уровень бедности. Но тут имеется проблема - методология была внедрена в 2009 году», - отметил Пашинян.
Он добавил, что программой правительства предусмотрена ликвидация крайней бедности до 2023 года.
Кроме того, премьер сказал, что в 2019 году среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась на 5.8%.
В Армении минимальная зарплата с 1 января 2020 года увеличилась на 24% - с 55,000 драмов до 68,000 драмов (с $114 до $141).
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