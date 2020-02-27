Дель Пьеро не смог получить визу РФ в Италии: Пришлось лететь в Ереван
27 февраля 2020 - 14:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Легендарный итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро испытал трудности с получением российской визы. Экс-игрок «Ювентуса» не смог попасть в два генконсульства России в Италии, которые расположены в Милане и Генуе. Причиной стала эпидемия коронавируса на севере страны, пишетMetaRatings.
Чтобы попасть в Россию, Алессандро пришлось отправиться из Лос-Анджелеса в Ереван с короткой стыковкой в Москве, чтобы получить визу на территории Армении. План Дель Пьеро сработал успешно, и итальянец уже вылетел из Еревана в Москву.
Из-за вспышки коронавируса на севере Италии были отменены четыре матча 25-го тура Серии А. Шесть матчей 26-го тура состоятся без зрителей.
Общее количество инфицированных в результате вспышки инфекции COVID-19 в Италии превысило 320 человек - это самое большое число среди стран Европы. Скончались 11 заболевших.
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