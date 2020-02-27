В Китае пообещали денежные премии каждому добровольно «сдавшемуся» с коронавирусом

PanARMENIAN.Net - Власти пострадавших от коронавирусной инфекции COVID-19 городов Китая пытаются остановить ее дальнейшее распространение за счет совершенствования способов выявления зараженных. В начале февраля власти уезда Фансянь в ставшей центром распространения болезни провинции Хубэй пообещали выплачивать по 1000 юаней ($143) каждому добровольно пришедшему на проверку и по 500 юаней ($71.5) тем, кто сообщит властям о заболевшем, пишет РБК.

Позднее о выплате премий «доносчикам» начали объявлять и власти других городов. Так, например, мэрия Шицзячжуана пообещала выплачивать по 2000 юаней ($285) первому, кто сообщит властям о жителе, недавно вернувшемся из Уханя (город, где началась эпидемия). В Наньчане за такую информацию обещают по 500 юаней. А власти города Дэян в рамках борьбы с вирусом обещают награду в размере до 1000 юаней за информацию о тех, кто скрывает недавнюю поездку за пределы провинции Сычуань, торгует дикими животными, проводит массовые мероприятия и т.д.

В конце февраля власти города Цяньцзян пошли дальше и пообещали выплачивать существенно больше тем зараженным коронавирусом, кто добровольно сдастся врачам, сообщает Reuters. Каждому, кто сам явится на проверку, власти города обещают выплачивать по 1000 юаней, а тем, у кого диагноз подтвердится, - сразу по 10,000 юаней ($1430). Тем же, кто отнесен к числу «подозрительных», выплатят по 2000 юаней.

Чтобы получить выплату, нужно выполнить два обязательных условия: явиться на проверку добровольно и сделать это до 2 марта.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, к концу 26 февраля в стране (за исключением Гонконга и Макао) было зафиксировано 78,497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 2744 человека погибли.