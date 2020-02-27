Легендарному разведчику Геворку Вартаняну установят памятник в Москве

PanARMENIAN.Net - Памятник разведчику времен Второй мировой войны, Герою Советского Союза, агенту «Анри» Геворку Вартаняну установят в Москве. Об этом на пресс-конференции, посвященной презентации книги «Агент, переигравший абвер» Хачика Хутлубяна, в которой раскрываются новые страницы биографии разведчика, сообщил официальный представитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов.

По его словам, в настоящее время документы об установке памятника «находятся на рассмотрении в мэрии, но там благосклонно отнеслись к этой идее». Речь, по его словам, идет об оформлении документов, пишет ТАСС.

Планируется, что памятник установят возле школы №2070 в Новой Москве, которой может быть присвоено имя Вартаняна. Скульптура для памятника создана архитектором Александром Головачевым.

Геворк Вартанян родился 17 февраля 1924 года в Ростове-на-Дону в семье Андрея Васильевича и Марии Савельевны Вартанян. В 1930 году, когда Геворку Вартаняну было шесть лет, его семья выехала в Иран. Его отец был связан с советской внешней разведкой и покинул СССР по ее заданию. Прожив шесть лет в Тавризе, семья перебралась в Тегеран.

Именно под влиянием отца Геворк стал разведчиком. Пойдя по стопам своего отца, Геворк Вартанян связал свою жизнь с разведывательной деятельностью. Историческое значение в биографии Вартаняна имеет Тегеранская конференция 1943 года — это была первая встреча «Большой тройки», на которой решались судьбы миллионов людей, будущее мира.