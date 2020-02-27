Известная картина Мартироса Сарьяна отреставрирована

Известная картина Мартироса Сарьяна отреставрирована
27 февраля 2020 - 17:25 AMT

PanARMENIAN.Net - Картина известного армянского художника Мартироса Сарьяна «Константинопольские псы», которая была повреждена водой еще при жизни художника, отреставрирована, и по случаю его 140-летия будет представлена общественности, пишет «А1+».

Это – единственная находящаяся в коллекции дома-музея Мартироса Сарьяна картина из константинопольского периода жизни и творчества художника. Ровно 110 лет назад, в конце февраля 1910 года, Мартирос Сарьян отправился туда с целью изучения природы и нравов Востока.

В 2020 году исполняется 140 лет со дня рождения художника.

Сарьян родился в 1880 году в городке Новый Нахичевань (Нор-Нахичевань, Нахичевань-на-Дону). Рисовать Сарьян начал не слишком рано: по собственным его воспоминаниям, он заинтересовался иллюстрациями в 15-летнем возрасте, когда работал в конторе по распространению журналов и газет. Сарьян много писал на тему природы Армении, также художник часто рисовал портреты.

Творчество Сарьяна сыграло ведущую роль в становлении национальной школы армянской советской живописи.

 Самое значимое
Билли Айлиш победила во всех основных номинациях GrammyБилли Айлиш победила во всех основных номинациях Grammy
Брат певицы Финнеас за работу над альбомом сестры получил награду как «Продюсер года»
Манташян выступит на церемонии открытия Дрезденского Оперного бала после скандала с участием азербайджанцаМанташян выступит на церемонии открытия Дрезденского Оперного бала после скандала с участием азербайджанца
Сопрано исполнит отрывок арии Татьяны из оперы «Евгений Онегин» Чайковского
Спин-офф «Игры престолов» может выйти в 2022 годуСпин-офф «Игры престолов» может выйти в 2022 году
Действие «Дома Дракона» будет разворачиваться за 300 лет до событий «Игры престолов» и расскажет о династии Таргариенов
Сценарист фильма «Ирландец» Стивен Заиллян номинирован на «Оскар»Сценарист фильма «Ирландец» Стивен Заиллян номинирован на «Оскар»
Он номинирован на премию в категории «Лучший адаптированный сценарий»
Partner news
 Статьи
Армении прошлого нужно будущее

Интерактивный музей СССР ищет крышу после пожара

 Самое читаемое в разделе
Америабанк привезет в Армению известного оперного певца Паату Бурчуладзе
Рэдклифф уверен в появлении продолжения фильмов о Гарри Поттере
This is America Чайлдиша Гамбино признана песней года на «Грэмми»
Фильм о Геноциде армян номинирован на «Эмми»
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Посол РФ: Цена на российский газ для Армении не станет «яблоком раздора» между странами Он добавил, что не готов комментировать детали переговоров по вопросу поставок газа
В Грузию не пустили отказавшуюся пройти карантин женщину с детьми: Она осталась в Азербайджане У них не было температуры или других признаков заболевания
Легендарному разведчику Геворку Вартаняну установят памятник в Москве Памятник установят возле школы №2070 в Новой Москве, которой может быть присвоено имя разведчика
Число жертв коронавируса в Иране достигло 26 человек За сутки скончались 7 человек