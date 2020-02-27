Известная картина Мартироса Сарьяна отреставрирована

PanARMENIAN.Net - Картина известного армянского художника Мартироса Сарьяна «Константинопольские псы», которая была повреждена водой еще при жизни художника, отреставрирована, и по случаю его 140-летия будет представлена общественности, пишет «А1+».

Это – единственная находящаяся в коллекции дома-музея Мартироса Сарьяна картина из константинопольского периода жизни и творчества художника. Ровно 110 лет назад, в конце февраля 1910 года, Мартирос Сарьян отправился туда с целью изучения природы и нравов Востока.

В 2020 году исполняется 140 лет со дня рождения художника.

Сарьян родился в 1880 году в городке Новый Нахичевань (Нор-Нахичевань, Нахичевань-на-Дону). Рисовать Сарьян начал не слишком рано: по собственным его воспоминаниям, он заинтересовался иллюстрациями в 15-летнем возрасте, когда работал в конторе по распространению журналов и газет. Сарьян много писал на тему природы Армении, также художник часто рисовал портреты.

Творчество Сарьяна сыграло ведущую роль в становлении национальной школы армянской советской живописи.