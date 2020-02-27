В Грузию не пустили отказавшуюся пройти карантин женщину с детьми: Она осталась в Азербайджане

В Грузию не пустили отказавшуюся пройти карантин женщину с детьми: Она осталась в Азербайджане
27 февраля 2020 - 19:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Грузинские пограничники на Лагодехском пропускном пункте на границе с Азербайджаном не пропустили в страну посещавших Иран гражданку Грузии и ее детей, так как женщина отказалась пройти карантин.

«Это члены одной семьи, мать и дети, которые посещали Иран. У них не было температуры или других признаков заболевания, однако из-за того, что они были в Иране, им было предложено отправиться в инфекционную больницу, на что мать ответила отказом и предпочла остаться вместе с детьми на территории Азербайджана», - сказала журналистам руководитель лагодехского отделения Центра общественного здравоохранения Грузии Мака Хмаладзе, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

По ее словам, супруг женщины при этом смог проехать в Грузию, так как он не посещал Иран вместе с семьей.

Глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что контроль на границе Грузии усилен, чтобы свести до минимума риск проникновения в страну коронавируса.

26 февраля глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе сообщила, что в Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Вирусом заразился 50-летний гражданин Грузии, который вернулся в страну из Ирана через Азербайджан. Правительство Грузии 26 февраля приняло решение ограничить въезд в страну через сухопутные участки границы для граждан Ирана. После Грузия сообщила о закрытии на 14 дней границы с Азербайджаном, однако азербайджанская погранслужба опровергла эти сведения․

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