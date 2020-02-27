Посол РФ: Цена на российский газ для Армении не станет «яблоком раздора» между странами
27 февраля 2020 - 19:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Вопрос о цене российского газа для Армении не станет «яблоком раздора» между странами, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.
По сообщению «Аравот», дипломат отметил, что не готов комментировать детали переговоров по вопросу поставок газа.
«С этим вопросом лучше обратиться к специалистам, которые занимаются этим», - добавил Копыркин.
Ранее вице-премьер РА Мгер Григорян заявлял, что тариф на газ для населения Армении не изменится до 1 апреля 2020 года. Он добавил, что с российской стороной есть договоренность о сохранении внутренних тарифов, а цена на границе останется прежней, как минимум, до 1 января 2021 года.
1 января 2020 года цена на российский газ для Армении сохранилась на уровне 2019 года – по $165 за 1000 кубометров вместо прежних 150. При этом для потребителей внутри Армении тарифы не изменились: для домашних хозяйств они, как и прежде, составляют 139 тысяч драмов (около 290 долларов) за тысячу кубометров.
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