Посол РФ: Цена на российский газ для Армении не станет «яблоком раздора» между странами

PanARMENIAN.Net - Вопрос о цене российского газа для Армении не станет «яблоком раздора» между странами, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

По сообщению «Аравот», дипломат отметил, что не готов комментировать детали переговоров по вопросу поставок газа.

«С этим вопросом лучше обратиться к специалистам, которые занимаются этим», - добавил Копыркин.

Ранее вице-премьер РА Мгер Григорян заявлял, что тариф на газ для населения Армении не изменится до 1 апреля 2020 года. Он добавил, что с российской стороной есть договоренность о сохранении внутренних тарифов, а цена на границе останется прежней, как минимум, до 1 января 2021 года.

1 января 2020 года цена на российский газ для Армении сохранилась на уровне 2019 года – по $165 за 1000 кубометров вместо прежних 150. При этом для потребителей внутри Армении тарифы не изменились: для домашних хозяйств они, как и прежде, составляют 139 тысяч драмов (около 290 долларов) за тысячу кубометров.