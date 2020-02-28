Авиаудар в сирийском Илдибе: Погибли более 30 турецких солдат
28 февраля 2020 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 военнослужащих Турции, еще 36 ранены. Об этом сообщил Рахми Доган - губернатор турецкой провинции Хатай, которая граничит с Сирией.
Как заявил ранее Доган, авиаудар нанесли военно-воздушные силы «сирийского режима», однако другого подтверждения этих сведений пока нет. Власти Сирии ситуацию не комментируют, пишет BBC.
Согласно другим сведениям, число погибших может быть больше. Сирийские активисты сообщают, что в результате авиаударов в течение 27 февраля были убиты по меньшей мере 34 турецких военных. Раненых доставили в два госпиталя в турецких городах рядом с границей Сирии.
Глава департамента коммуникаций при аппарате президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что в ответ на удар в Идлибе турецкие войска - как авиация, так и наземные силы - открыли огонь «по всем известным» целям сирийского режима.
После того, как стало известно о военных потерях в Сирии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности. Как передают турецкие СМИ, оно продолжалось около шести часов.
Идлиб - единственный регион Сирии, который остается под контролем оппозиции; там находятся около 3,5 млн беженцев из других регионов Сирии, которые не хотят жить под властью режима в Дамаске. Анкара оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, в то время как Россия активно поддерживает правительственные силы. В Сирии расположен российский военный контингент, самолеты ВКС России совершают боевые вылеты, помогая сирийской авиации.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как Турция заявила, что до конца февраля Дамаск должен отвести свои силы от турецких наблюдательных постов, расположенных в провинции. В противном случае Анкара пригрозила их оттуда выбить.
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