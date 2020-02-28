Фото с армянкой претендует на премию World Press Photo
28 февраля 2020 - 18:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Фотография 15-летней армянской девочки по имени Ева, сидящей рядом с родителями после выхода из кататонического состояния, была номинирована как лучшая фотография года на World Press Photo of the Year.
Фото было сделано в центре приема беженцев в польском городе Подкова-Лесьна.
Кататонический синдром - это состояние психического расстройства с преобладанием нарушений в двигательной сфере, характеризующееся картиной заторможенности (ступора) или возбуждения. Кататонический ступор проявляется обездвиженностью, повышением мышечного тонуса и мутизмом (отказом от речи).
находится со своей семьей в Польше в качестве беженки. У девочки был диагностирован синдром, когда семья пыталась переехать в Швецию в качестве беженцев. Однако, несмотря на болезнь девочки, их депортировали в Польшу. Через 8 месяцев девушка восстановилась.
Автор фотографии - польский фотограф Томаш Кацор, который 12 лет занимается фотографией.
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