Порядка 93% заразившихся коронавирусом излечились
28 февраля 2020 - 16:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Число вылечившихся от COVID-19 по всему миру 28 февраля достигло 36,722 человек. Такие данные приводит сайт международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени, - Worldometer.
По его информации, порядка 93% пациентов, заразившихся ранее коронавирусом SARS-CoV-2, вылечились. Еще 2859 пациентов - около 7% - скончались.
Из 44,145 пациентов, инфицированных на данный момент, у 82% (36,054 человека) течение болезни нетяжелое. В критическом или серьезном состоянии пребывают 18% (8091) заразившихся. В сумме число вылечившихся от коронавируса, скончавшихся и инфицированных в настоящее время во всем мире составляет 83,726 человек, пишет Deutsche Welle.
Отдельную статистику по Китаю приводит национальная комиссия по здравоохранению. Количество умерших от воспаления легких, вызванного новым коронавирусом SARS-CoV-2, в КНР составило 2788, за сутки увеличившись на 44 человека. Количество подтвержденных случаев заражения увеличилось на 327 и достигло в материковом Китае 79,000.
Между тем первый инфицированный был выявлен в Нигерии, первой стране Африки к югу от Сахары.
По всему миру из-за распространения болезни или возможных угроз продолжают отменять массовые мероприятия. Так, южнокорейская группа BTS, исполняющая музыку в стиле K-pop, отказалась от запланированной серии концертов в южнокорейском Сеуле. В Токио в целях предосторожности на две недели закрылся Диснейленд.
Ранее вооруженные силы Южной Кореи и США перенесли на неопределенное время совместные военные учения Cobra Gold в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в этой азиатской стране. Решение было непростым и принято с учетом объявления Сеулом четвертой, высшей степени опасности инфекционного заражения, заявили в объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.
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