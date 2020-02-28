С погромов армян в Сумгаите прошло 32 года

PanARMENIAN.Net - 28 февраля исполняется 32-я годовщина Сумгаитских погромов. Насилие и убийства армян, произошедшие в азербайджанском городе Сумгаит с вечера 26 по 29 февраля 1988 года стали первым массовым взрывом этнического насилия в новейшей советской истории. Сумгаитские погромы продолжались три дня и сопровождались массовым насилием, грабежами и убийствами, что привело к первым потокам беженцев из Азербайджана в Нагорный Карабах и Армению.

При полном молчании руководства СССР в результате трехдневных погромов десятки человек были ранены и 53 - убиты, причем часть их была замучена до смерти, а трупы их были сожжены.

29 февраля в Сумгаит, наконец, вошла советская армия, которая, однако, почти ничего не предприняла для защиты армянского населения. Погромы армян в Сумгаите стали первой этнической чисткой в новой истории СССР и сыграли большую роль как в распаде Союза, так и в развязывании карабахской войны.

Своевременного расследования обстоятельств погромов, установления и наказания виновных не было проведено, что привело к большей эскалации насилия против армянского населения Азербайджана и Карабаха.

Отрицанием факта геноцида в Сумгаите и дезинформацией мирового сообщества со стороны властей Азербайджана продолжилась активная антиармянская пропаганда, которая в результате привела в 1990 году к погромам армянского населения в Баку, жертвами которых стали тысячи мирных жителей. В результате массовых погромов армянского населения, армянская община Азербайджана перестала существовать.

На государственном уровне первый гласный разговор о Сумгаите возник на заседании Президиума Верховного Совета СССР 18 июля 1988 года. Фраза «сумгаитский геноцид» в выступлении одного из членов армянской делегации вызвала резкую негативную реакцию Михаила Горбачева. Генеральный секретарь ЦК КПСС высказался о том, что геноцид - преступление организованное, а в Сумгаите действовали лишь «отбросы общества».

С этих событий прошло 32 года, однако сумгаитская резня до сих пор не получила адекватной политической и юридической оценки со стороны международного сообщества. Трагические события в Сумгаите создали благоприятную почву и содействовали дальнейшему усилению слепой ненависти к армянам и всему армянскому, последовательно и успешно насаждаемому в Азербайджане и его обществе.