Президент Армении: Ксенофобия в Азербайджане превратилась в скоординированную госполитику

Президент Армении: Ксенофобия в Азербайджане превратилась в скоординированную госполитику
28 февраля 2020 - 11:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Насилие, осуществленное в отношении армян в Сумгаите, а впоследствии - в Баку, Кировабаде и Мараге стало следствием десятилетий поощрения в Азербайджане ксенофобии и армянофобии, заявил президент Армении Армен Саркисян в послании по случаю годовщины погромов армянского населения в Сумгаите. Президент отметил, что ксенофобия и армянофобия в Азербайджанеприобрели характер скоординированной государственной политики.

«Сегодня 32-я годовщина трагических событий совершенных в Азербайджане, в городе Сумгаит. В эти февральские дни 1988 года в Сумгаите при преступном попустительстве властей Советского Азербайджана местные вооруженные банды начали массовое насилие против армянского населения – настоящие погромы, которые сопровождались пытками, изнасилованием и грабежом и сожжением имущества армян. В результате организованного и реализованного на государственном уровне преступления были убиты многочисленные жители армянской национальности, многие были ранены, подвергнуты насилию и насильственно выселены», - говорится в послании президента.

Вспоминая происшедшие более 30 лет назад трагические события и взывая к памяти павших жертвой армян, провозглашая 28 февраля в Армении и Арцахе Днем памяти жертв организованных в Азербайджанской ССР погромов и защиты прав насильственно изгнанного армянского населения, президент адресовал мессидж человечеству: «цивилизация не может развиваться путем фашизма, дискриминации по национальному признаку и ксенофобии».

«Каждый оставшийся безнаказанным случай, каждый фальшивый факт, каждая прерванная на почве ненависти жизнь означает возможность и вероятность новой трагедии, означает содействие подстрекателям, пропагандистам ксенофобии и тем, кто использует ее в качестве оружия, означает непрекращающуюся волну ненависти в регионе, означает беспрепятственный путь к этническим чисткам, к более тяжелому, направленному против человечества, преступлению – геноциду.

Сумгаитская трагедия и пострадавшие от нее армяне были непосредственными жертвами человекофобии и армянофобии. И сегодня держать открытым путь «коричневой чумы» - неуважение к памяти всех людей, в все времена павших жертвой фашизма и ксенофобии. Склоняюсь перед памятью наших павших жертвой азербайджанского насилия в Сумгаите и Баку соотечественников», - отмечается в послании президента.

Погромы армянского населения, произошедшие в азербайджанском городе Сумгаит с вечера 26 по 29 февраля 1988 года стали первым массовым взрывом этнического насилия в новейшей советской истории. Сумгаитские погромы продолжались три дня и сопровождались массовым насилием, грабежами и убийствами, что привело к первым потокам беженцев из Азербайджана в Нагорный Карабах и Армению. При полном молчании руководства СССР в результате трехдневных погромов десятки человек были ранены и 53 - убиты, причем часть их была замучена до смерти, а трупы их были сожжены.

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