Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

PanARMENIAN.Net - 27 февраля скончался главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов.

«К сожалению, вчера на 85-м году жизни умер Роллан Гургенович Мартиросов», - сообщили в пресс-службе ПАО «Компания «Сухой», пишет ТАСС.

Под непосредственным техническим руководством Мартиросова разработаны и воплощены основные технические решения Су-34. Мартиросов осуществлял техническое руководство процессами разработки, постройки, испытаний, доводки самолета Су-34 и внедрения его в серийное производство на заводе в Новосибирске.

Мартиросов родился 6 октября 1935 года в Москве. На работу в ОКБ Сухого он пришел в 1959 году после окончания Московского авиационного института им. С. Орджоникидзе. За время работы на предприятии занимал должности инженера, начальника бригады, заместителя начальника конструкторского отдела, начальника конструкторского отдела, главного конструктора. Мартиросов участвовал в создании многих самолетов разработки ОКБ П. О. Сухого, в том числе Су-24 и Су-24М.