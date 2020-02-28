Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов
28 февраля 2020 - 15:33 AMT

PanARMENIAN.Net - 27 февраля скончался главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов.

«К сожалению, вчера на 85-м году жизни умер Роллан Гургенович Мартиросов», - сообщили в пресс-службе ПАО «Компания «Сухой», пишет ТАСС.

Под непосредственным техническим руководством Мартиросова разработаны и воплощены основные технические решения Су-34. Мартиросов осуществлял техническое руководство процессами разработки, постройки, испытаний, доводки самолета Су-34 и внедрения его в серийное производство на заводе в Новосибирске.

Мартиросов родился 6 октября 1935 года в Москве. На работу в ОКБ Сухого он пришел в 1959 году после окончания Московского авиационного института им. С. Орджоникидзе. За время работы на предприятии занимал должности инженера, начальника бригады, заместителя начальника конструкторского отдела, начальника конструкторского отдела, главного конструктора. Мартиросов участвовал в создании многих самолетов разработки ОКБ П. О. Сухого, в том числе Су-24 и Су-24М.

Photo. TASS
 Самое значимое
Фото с армянкой претендует на премию World Press PhotoФото с армянкой претендует на премию World Press Photo
Фото было сделано в центре приема беженцев в польском городе Подкова-Лесьна
Алиев опять заявил o принадлежности Карабаха АзербайджануАлиев опять заявил o принадлежности Карабаха Азербайджану
Алиев отметил, что руководство Армении выступает «с противоречивыми и безответственными заявлениями»,
Еще одного гражданина Армении эвакуируют из КитаяЕще одного гражданина Армении эвакуируют из Китая
Остальные граждане Армении, находящиеся в зоне карантина, отказались от возможности эвакуироваться
Самолет рейса Екатеринбург-Ереван вернулся обратно в аэропортСамолет рейса Екатеринбург-Ереван вернулся обратно в аэропорт
В ходе набора высоты сработал датчик неисправности шасси
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го
«Мы высоко ценим наши отношения с Арменией»: Путин поздравил Пашиняна с Новым годом
Армянский Каханд Пап – в списке самых популярных Дедов Морозов СНГ
Ереван - в топ-5 городов СНГ для путешествий на новогодние ярмарки
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Viber впервые начнет продавать рекламу в РФ Рекламу в мессенджере будет продавать IMHO
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Процесс модернизации Мецаморской АЭС отстал от графика Бюджет запланированной работы между армянской и российской сторонами пока обсуждается
75 сотрудников Центра профилактики СПИДа в Армении подали коллективное заявление об увольнении Они возлагают всю ответственность за сложившуюся ситуацию на министерство здравоохранения