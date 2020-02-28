Процесс модернизации Мецаморской АЭС отстал от графика
28 февраля 2020 - 18:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Процесс модернизации Мецаморской АЭС отстает от графика. Об этом заявил руководитель проекта по продлению срока эксплуатации ААЭС с российской стороны Юрий Свириденко в рамках панельной дискуссии «Перспективы развития атомной отрасли в Армении».
Свириденко отметил, что бюджет запланированной работы между армянской и российской сторонами пока обсуждается, а на реализацию программы с 2019 года уже потрачено порядка $200 млн из выделенного РФ кредита в размере $270 млн, однако вопросы, связанные с продлением кредита, пока не улажены.
В декабре 2019 года министр территориального управления и инфраструктур РА Сурен Папикян заявил, что Ереван и Москва договорились продлить срок кредитного соглашения размером $270 млн в целях модернизации второго энергоблока ААЭС. Правительство Армении одобрило подписание протокола с РФ, предусматривающего продление до 2021 года срока российского кредита на модернизацию ААЭС.
«Вопросы окончательно не улажены. Переговоры продолжаются», - отметил Свириденко.
«Русатом Сервис» (входит в госкорпорацию «Росатом») вместе с армянскими компаниями реализует проект по продлению срока эксплуатации второго блока ААЭС. Армянская АЭС, единственная в регионе Южного Кавказа, расположена возле города Мецамор - примерно в 30 км к западу от Еревана. Она была введена в строй в 1980 году. На станции установлено два атомных энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Функционирует только второй блок ААЭС, обеспечивая около 30−35% годовой выработки электроэнергии в республике.
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