В Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб.

«Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима», - отмечается в информации штаба. Состояние пациента оценивается как стабильное, пишет «Интерфакс».

Для предотвращения распространения вируса специалисты ищут людей, с которыми контактировал больной.

Согласно данным Национальной комиссии здравоохранения Китая на 28 февраля, число смертей от коронавируса в стране достигло 2788, количество подтвержденных случаев заражения за сутки увеличилось на 327, всего в Китае коронавирусом заражены 79,000 человек.