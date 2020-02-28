В Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
28 февраля 2020 - 16:02 AMT
PanARMENIAN.Net - В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб.
«Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима», - отмечается в информации штаба. Состояние пациента оценивается как стабильное, пишет «Интерфакс».
Для предотвращения распространения вируса специалисты ищут людей, с которыми контактировал больной.
Согласно данным Национальной комиссии здравоохранения Китая на 28 февраля, число смертей от коронавируса в стране достигло 2788, количество подтвержденных случаев заражения за сутки увеличилось на 327, всего в Китае коронавирусом заражены 79,000 человек.
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