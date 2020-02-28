В Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса

В Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
28 февраля 2020 - 16:02 AMT

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб.

«Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима», - отмечается в информации штаба. Состояние пациента оценивается как стабильное, пишет «Интерфакс».

Для предотвращения распространения вируса специалисты ищут людей, с которыми контактировал больной.

Согласно данным Национальной комиссии здравоохранения Китая на 28 февраля, число смертей от коронавируса в стране достигло 2788, количество подтвержденных случаев заражения за сутки увеличилось на 327, всего в Китае коронавирусом заражены 79,000 человек.

 Самое значимое
В РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусомВ РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусом
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Новый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмониюНовый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмонию
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Мировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогуМировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогу
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Меган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажейМеган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажей
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Экс-премьер Грузии вышел из тюрьмы: Он обещает смену власти в стране
В Китае число новых заражений коронавирусом за сутки упало вчетверо
В Иране зафиксированы еще 3 случая заражения коронавирусом
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Viber впервые начнет продавать рекламу в РФ Рекламу в мессенджере будет продавать IMHO
Посол Армении обратился в Генпрокуратуру РФ из-за клеветы о сумгаитском погроме в СМИ Тоганян заявил, что не будет требовать от издания опровержений, но уже обратился к генпрокурору РФ
Процесс модернизации Мецаморской АЭС отстал от графика Бюджет запланированной работы между армянской и российской сторонами пока обсуждается
75 сотрудников Центра профилактики СПИДа в Армении подали коллективное заявление об увольнении Они возлагают всю ответственность за сложившуюся ситуацию на министерство здравоохранения