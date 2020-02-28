Посол Армении обратился в Генпрокуратуру РФ из-за клеветы о сумгаитском погроме в СМИ
28 февраля 2020 - 15:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Посол Армении в России Вардан Тоганян обратился в Генпрокуратуру РФ из-за статьи «Независимой газеты» о сумгаитском погроме.
В материале за авторством Льва Аскерова говорится, что зачинщиками событий 1988 года были священнослужители григорианских церквей Баку и Степанакерта, которые готовили армянских агитаторов-боевиков.
Тоганян заявил, что не будет требовать от издания опровержений, но уже обратился к генпрокурору РФ с требованием начать проверку по факту разжигания национальной розни, ксенофобии и религиозной нетерпимости, пишет «Говорит Москва».
«Мы не будем требовать у «Независимой газеты» опровержения, потому что считаем кощунственным, диким и уголовно наказуемым то, что было в «Независимой газете». В первую очередь, на наш взгляд, несет ответственность издательство, газета, которая является лицензированным предприятием. У них есть лицензия СМИ и фактически, на взгляд наших юристов, там есть явное нарушение законодательства о СМИ, и в этом материале существует большой букет уголовных статей, в связи с чем я обратился к генеральному прокурору России с требованием начать проверку по факту разжигания национальной розни, ксенофобии, религиозной нетерпимости», - отметил посол.
Он обавил, что обратился не только в Генпрокуратуру РФ, но и в Роскомнадзор.
«Все-таки средство массовой информации в каком-то плане несет ответственность за ту или иную информацию. Нужно исходить из ответственности, понимая, что в данном случае речь идет об обычной клевете, обычном разжигании ненависти друг к другу», - добавил Тоганян.
26 февраля общественная организация «Объединение армян России» обратилась к «Независимой газете» с требованием опровергнуть информацию в статье «Сумгаитская трагедия. С чего начиналось и как это было».
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» журналист и ведущий Роман Бабаян на своей странице в Facebook прокомментировал материал «Независимой газеты»: «Я конечно знаю, что среди журналистов есть товарищи продажные, но по своей наивности думал, что даже для этой категории «коллег» есть флажки, за которые заходить нельзя. После публикации в «Независимой газете» о событиях в Сумгаите февраля 88-го года понял, что это не так. Беспринципность, подлость и продажность. Другие слова подобрать сложно. Как человек, который прошел через весь этот ужас армянских погромов в Советском Азербайджане, могу сказать - если вы за деньги можете публиковать то, что вы опубликовали, то вы просто подлецы и негодяи!»
Photo. Ria Novosti
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