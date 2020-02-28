Viber впервые начнет продавать рекламу в РФ
28 февраля 2020 - 16:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Мессенджер Viber (принадлежит японской Rakuten) впервые начнет продавать рекламу в России. Его партнером станет компания IMHO (дочерняя компания НСК, принадлежащей «Газпром-медиа», бизнесменам Таймуразу Боллоеву, Сергею Руднову и председателю совета директоров банка «Россия» Дмитрию Лебедеву).
Она уже сотрудничает с «Яндексом», Rambler Group, YouTube и другими интернет-площадками, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей обеих компаний.
Стороны договорились о партнерстве по продаже и эксклюзивных продажах рекламного формата Post Call Video (видеореклама после звонка). Рекламодатели смогут размещаться в списке чатов и в брендированные наборы стикеров для мессенджера.
Viber - второй по популярности мессенджер в России. По данным Mediascope за декабрь 2019 года, его месячная аудитория составляла 37 млн человек, у WhatsApp - 69 млн, у Telegram - 23 млн. Рекламная выручка приносит чуть менее 20% доходов Viber, компания планирует придерживаться этой доли, рассказывал CEO Viber Джамел Агауа. Абсолютные цифры по выручке компания не раскрывает.
Мессенджер Viber был создан в Израиле, в 2014 году компания была куплена японской корпорацией Rakuten. Компания в последние годы не раскрывает финансовые показатели мессенджера и число активных пользователей. Cервис очень популярен в отдельных регионах мира – в Азии и Восточной Европе.
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