В армянском музее на острове Святого Лазаря обнаружен один из древнейших мечей в мире

PanARMENIAN.Net - Одному из старейших мечей в мире, который хранится в армянском музее Конгрегации Мхитаристов на острове Святого Лазаря в Венеции, около 5000 лет.

Меч был изготовлен в 3000 году до н.э. на востоке Турции, однако, хранился в музее на армянском острове в коллекции вещей, относящихся к средневековью, пишет The Daily Mail.

Меч обнаружила аспирантка Университета Ка-Фоскари Витория Даль Армелина. Она подумала, что меч - не средневековый артефакт, а гораздо более старый, похожий на тот, с которым она ранее сталкивалась в своих исследованиях.

Ученые считают, что меч был привезен в Венецию из Трабзона. Это связано с тем, что вместе с мечом хранился конверт с запиской на армянском языке, в которой было написано, что меч является даром отцу Гевонду Алишану - известному поэту и писателю, который умер в Венеции в 1901 году. Меч мог быть церемониальным объектом или используемым в бою оружием. По другой версии, меч использовался во время похоронной церемонии.

Оказалось, что меч сделан из мышьяковистой бронзы, которая использовалась до распространения бронзы.

Ученые проводят дальнейшие исследования оружия.