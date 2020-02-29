Из Ирана в Армению прибыл возможно последний самолет с гражданами РА

PanARMENIAN.Net - Самолет с 82 гражданами Армении из Тегерана 28 февраля приземлился в ереванском аэропорту «Звартноц». Как сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, это последний самолет для перевозки граждан Армении из Ирана.

«Пассажиров из Тегерана снова сопровождал наш специалист, который следил за состоянием их здоровья и объективными симптомами. Ни у одного из пассажиров не было высокой температуры или симптомов ОРЗ. Все они будут находиться под домашним наблюдением», - отметил министр.

По его словам, на сегодняшний день в Армении выполнено 108 лабораторных тестов для диагностики коронавируса, все они были отрицательными.

Ранее в Армении было принято решение о временном закрытии границы с Ираном. Так, решено на две недели прекратить сухопутное сообщение с Исламской Республикой Иран и ввести неполные ограничения в отношении авиационного сообщения. Грузоперевозки с ИРИ будут осуществляться без ограничений с применением режима особого контроля в отношении водителей. Никаких ограничений для возвращения на родину граждан Армении и Ирана применяться не будет.