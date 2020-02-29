Получивший «Сезар» Полански не пришел на награждение премии

PanARMENIAN.Net - Лауреат «Оскара» 86-летний Роман Полански, за картину «Офицер и шпион» (J'accuse) удостоившийся премии Академии искусств и технологий кинематографа - «Сезар» - как лучший режиссер, не явился 28 февраля на церемонию награждения в концертном зале «Плейель» в Париже из-за скандала вокруг своего имени.

Кинорежиссер также получил награду за лучшую адаптацию сценария вместе с писателем Робертом Харрисом. Еще один «Сезар» жюри отдало костюмеру ленты Паскалин Шаван. Всего же новый фильм Полански был номинирован на 12 премий, пишет Deutsche Welle.

В ходе торжественной церемонии несколько зрителей и гостей покинули зал в знак протеста, включая французскую актрису Адель Энель, ранее рассказавшую о возможных домогательствах в свой адрес со стороны другого режиссера - Кристофа Ружжиа.

В основе ленты «Офицер и шпион» - история капитана Альфреда Дрейфуса, еврея по происхождению и артиллерийского офицера, безвинно осужденного во Франции за шпионаж.

В 2018 году Американская академия кинематографических искусств и наук, известная по всему миру своей ежегодно вручаемой премией «Оскар», исключила из своего состава Романа Полански в ходе кампании против сексуальных домогательств и насилия.

В 1977 году 43-летний Роман Полански был обвинен в растлении и изнасиловании 13-летней девочки. Режиссер заключил сделку со следствием, признал вину в сексуальных отношениях с несовершеннолетней и провел 42 дня в психиатрической клинике для преступников. В 2009 году по запросу американской юстиции Полански просидел 10 месяцев под домашним арестом, но в его экстрадиции было отказано. В 2015 году аналогичное решение принял суд в Польше.

Обвинения в изнасиловании против Полански выдвигали немецкая актриса Ренате Лангер, британская актриса Шарлотта Льюис, а также жительница Калифорнии Робин М.