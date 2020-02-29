США требуют от РФ «немедленно посадить» военные самолеты в Сирии
29 февраля 2020 - 12:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт во время заседания Совета Безопасности по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию «немедленно посадить» военные самолеты в Сирии.
«Мы призываем Российскую Федерацию немедленно посадить свои военные самолеты. И мы призываем все сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня, установленные в 2018 году», — заявила дипломат, пишет РБК со ссылкой на Reuters.
Она также обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня в Идлибе. По ее словам, США «должны играть ключевую роль» в этом вопросе, если мировое сообщество хочет избежать еще большей эскалации.
Идлиб - единственный регион Сирии, который остается под контролем оппозиции; там находятся около 3,5 млн беженцев из других регионов Сирии, которые не хотят жить под властью режима в Дамаске. Анкара оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, в то время как Россия активно поддерживает правительственные силы. В Сирии расположен российский военный контингент, самолеты ВКС России совершают боевые вылеты, помогая сирийской авиации.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как Турция заявила, что до конца февраля Дамаск должен отвести свои силы от турецких наблюдательных постов, расположенных в провинции. В противном случае Анкара пригрозила их оттуда выбить.
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