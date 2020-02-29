Турция открыла границу с ЕС для беженцев из Сирии
29 февраля 2020 - 16:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция открыла границу с Евросоюзом для потока беженцев из Сирии. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«По состоянию на утро 29 февраля в Европу ринулись 18 000 беженцев. Вероятнее всего, сегодня этот показатель достигнет 25 000–30 000. Турция и далее будет пропускать беженцев через границу», – заявил он, пишут «Ведомости».
По словам Эрдогана, на территории Турции уже находятся 3.7 млн сирийцев и страна больше не может сдерживать поток беженцев. Анкаре никто не оказывает помощь в борьбе с миграцией, добавил президент. Он напомнил, что Турция еще несколько месяцев назад пообещала открыть границу для беженцев, но ее заявлениям никто не поверил.
29 февраля сотни мигрантов собрались на границе Турции и Греции в ожидании, когда их пропустят в Европу. Периодически там происходят столкновения с полицией, силовики применяют слезоточивый газ против беженцев. На греческой стороне стянуты силы полиции и военная техника.
28 февраля Европейский Союз получил заверения от Турции в том, что Анкара будет придерживаться договоренностей с ЕС по беженцам. Об этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил после разговора с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.
Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года соглашение предполагает, что направляющиеся в страны ЕС мигранты из Сирии не будут пропускаться через границы Турции. За это Европейский Союз пообещал турецкой стороне финансовую поддержку.
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