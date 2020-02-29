СМИ: Греция решила заблокировать заявление НАТО по Идлибу

PanARMENIAN.Net - Греция приняла решение заблокировать заявление НАТО по ситуации в Идлибе, в котором Североатлантический альянс решил поддержать Турцию после гибели 33 военнослужащих вследствие удара правительственной армии Сирии, сообщает издание To Vima со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, распоряжение наложить вето на официальное заявление НАТО дал министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. В качестве причины такого решения называется отказ альянса включить в финальный текст требование к Турции соблюдать соглашение 2016 года, в соответствии с которым Анкара обязалась препятствовать пересечению своей границы со странами ЕС беженцами из других стран, пишет РБК.

С требованиями Греции не согласилось сразу несколько стран альянса, в том числе Великобритания, Франция, Германия и США. В этой связи в Афинах решили ужесточить свою позицию.

Ранее премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис заявил, что в случае, если Турция выполнит свою угрозу и начнет выпускать мигрантов, Греция сделает все, чтобы не пустить их на свою территорию. При этом глава греческого правительства отметил, что его страна не имеет никакого отношения к трагическим событиям в Идлибе и не желает отвечать за последствия решений, принятых другими странами.

Заявление НАТО в поддержку Турции было подготовлено после того, как жертвами обстрела сирийской правительственной армии в провинции Идлиб стали 33 турецких военнослужащих. В Министерстве обороны инцидент объяснили тем, что солдаты принимали участие в наступлении, которое проводили отряды противников президента Башара Асада в районе города Саракиб.